"Горячие деньки" для афганских торговцев оружием

Торговец оружием Хан Мохаммад выставляет на продажу многочисленные образцы своего товара: его магазин в районе Панджвай на юге Кандагара буквально наводнен оружием из-за того, что былые владельцы решили, что больше не нуждаются в нём - "война кончилась".

В арсенале Мохаммеда есть штурмовые винтовки американского производства, в том числе M4 и M16, пулеметы, ленты для боеприпасов и различные аксессуары, которые, по его словам, он также покупает и продает талибам.