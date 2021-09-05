"Горячие деньки" для афганских торговцев оружием

Торговец оружием Хан Мохаммад выставляет на продажу многочисленные образцы своего товара: его магазин в районе Панджвай на юге Кандагара буквально наводнен оружием из-за того, что былые владельцы решили, что больше не нуждаются в нём - "война кончилась".
В арсенале Мохаммеда есть штурмовые винтовки американского производства, в том числе M4 и M16, пулеметы, ленты для боеприпасов и различные аксессуары, которые, по его словам, он также покупает и продает талибам.
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