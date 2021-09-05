Чемпионат мира по метанию пирогов с заварным кремом прошел в субботу вблизи города Мейдстон в Великобритании.
Участники необычного соревнования делятся на команды по четыре человека, затем встают за стол и бросают по пять пирогов левой рукой в своих соперников, находящихся на расстоянии около 2,5 метров. Поединок длится от 15 до 30 секунд.
Решение о победе принимают судьи по начисленным очкам. Прямое попадание в лицо - 6 очков, 3 очка за попадание в руку и одно — за попадание в любую другую часть тела.
В этом году в соревновании приняла участие 21 команда. Все из Великобритании, иностранные команды не смогли приехать на веселое соревнование из-за коронавирусных ограничений.
В этом году чемпионат выиграла команда "EF Girls", которая обошла в финале "Epic Dodgers" со счетом 47: 27.
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