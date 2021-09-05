Протесты в Черногории из-за церковной церемонии

Слезоточивый газ и резиновые пули применила полиция в городе Цетине в Черногории, чтобы разогнать протестующих против проведения в их стране интронизации митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, епископа Сербской православной церкви (СПЦ).

"Это не Сербия", "Да здравствует Черногория", - скандировали собравшиеся. Они подожгли автомобильные покрышки на дороге за пределами города, чтобы помешать представителям церкви (в том числе предстоятелю СПЦ патриарху Порфирию) и государственным деятелям приехать на церемонию. Чтобы снизить напряжённость, было решено отказаться от проведения массового богослужения в Цетине.

Черногория отделилась от Сербии в 2006 году. С декабря 2020-го к власти в стране пришла просербская партия, создавшая колаицию с прочерногорскими либералами и "зелёными". Одним из первых решений нового правительства стала отмена так называемого "закона о свободе вероисповедания", инициированного президентом страны Мило Джукановичем. Этот закон предписывал передать в собственность государства имущество церкви, если оно не принадлежало ей до 1 декабря 1918. Это постановление вызывало сопротивление СПЦ и озабоченность России. Решение провести интронизацию Иоанникия упало на накалённую почву и спровоцировало этнические волнения.

Ситуация обострилась в Цетине рано утром в воскресенье после относительно спокойной ночи, последовавшей за субботними протестами и столкновениями с полицией в столице Подгорице, где тысячи людей приветствовали сербского патриарха Порфирие и митрополита Иоанникия перед запланированной инаугурацией.

Черногорцы по-прежнему глубоко разделены по поводу связей своей страны с соседней Сербией и Сербской православной церковью, которая является доминирующим религиозным институтом страны. Около 30% из 620 000 жителей Черногории считают себя сербами.