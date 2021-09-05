Нервничает ли кит, если за ним следят?

Нервничают ли киты, если за ними следят? Международная группа учёных отправилась к берегам Исландии, чтобы это выяснить. В последнее время очень сильно возросло число туристов, которые выходят в море и вблизи наблюдают за величественными океанскими созданиями. Соответственно, киты сталкиваются с постоянным шумом и активностью — и это в дополнение к плотному движению торговых судов в северной Атлантике.

Учёные с помощью беспилотников берут образцы китовых фонтанов — это выдох морского млекопитающего.

Том Гроув, университет Эдинбурга:

"Из этих образцов мы выделяем гормоны, такие как кортизол, который и связан со стрессом. Так можно определить уровень стресса у китов. Мы собираем образцы из разных мест вокруг Исландии, в разное время, чтобы выяснить, как стресс может быть связан с движением судов".

В 2019 году в странах по берегам северной Атлантики зарегистрировались 360 тысяч желающих посмотреть на этих животных с борта катера. Это втрое больше, чем десять лет назад. При этом в Исландии на многих морских млекопитающих продолжают охотится: запрещено трогать лишь синих китов.