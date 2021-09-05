Будапешт: "Все источники мои в Тебе"

В Будапеште начал работу 52-й Международный евхаристический конгресс: съезд представителей самых разных христианских церквей и конфессий. Он должен был пройти в венгерской столице год назад, но, как и многие другие столь масштабные события, был из-за пандемии перенесён.

Девиз форума — фраза из 87 псалма: «Все источники мои в Тебе».

Фидель Маланга, священнослужитель:

"Я знал, что господь ожидает меня в Будапеште. Страдания и проклятия не смогут мне помешать. Утром я приехал сюда на автобусе из Мюнхена. Когда я вышел и поднимался по эскалатору, то посмотрел вверх и сказал: "Боже, воля твоя".

Христианство исповедуют примерно три четверти венгров; чуть больше половины жителей — католики. Также в стране сильны позиции баптистов, греко-католиков и кальвинистов, к которым принадлежит, например, глава правительства Виктор Орбан.

В день закрытия, в следующее воскресенье, предстоит одно из главных событий: папа римский Франциск возглавит торжественную мессу.

Золтан Шипошеги, Euronews:

"Венгрия стала 11-й страной, принимавшей Евхаристический конгресс дважды. В течение недели гости смогут посетить многочисленные концерты, богослужения и конференции. Организаторы ожидают, что на заключительную мессу папы римского Франциска придут сотни тысяч человек".