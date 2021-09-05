Протесты против "санитарной диктатуры" во Франции

Во Франции прошли новые массовые акции протеста против системы санитарных пропусков и других ограничений, связанных с пандемией. По данным МВД, в демонстрациях по всей стране приняли участие более 140 тыс. человек. Не обошлось без противостояния между полицией и протестующими. Есть задержанные.

Участники выступлений обвиняют правительство Пятой республики в недопустимом ограничении конституционных прав и попытке ввести диктатуру под предлогом борьбы с распространением коронавируса. Среди демонстрантов были и те, кто не верит официальной информации об опасности COVID-19, а также принципиальные противники массовой вакцинации:

— Я пришла, потому что считаю, что наши свободы попраны, мы должны иметь свободу выбора в вопросах вакцинации. Надо сопротивляться, не ходить больше в рестораны, не ходить никуда, пока не отменят санитарные пропуска.

— Я свободный человек, я уважаю тех, кто прививается, но я не согласна с тем, как это навязывается.

Санитарные пропуска во Франции были введены месяц назад. Они необходимы для посещения ресторанов, учреждений культуры, кинотеатров и крупных торговых центров. Правительство отмечает ускорение прививочной кампании после введения этих мер. По последним данным, как минимум одну дозу вакцины от коронавируса получили три четверти жителей Франции.