Британское правительство объявляет войну похитителям домашних питомцев

На фоне роста числа краж собак правительство Великобритании добивается ужесточения наказания за такие преступления. По словам министра окружающей среды Джорда Юстиса, новый закон будет учитывать то, насколько тяжёлым ударом становится похищение домашних питомцев как для их хозяев, так и для самих животных:

«Мы признаём этот факт и выделяем хищение домашних животных как отдельное правонарушение. Думаю, так нам будет проще регистрировать эти преступления, расследовать их и наказывать преступников».

В прошлом году британская полиция зарегистрировала около 2 тыс. случаев кражи домашних животных. В основном речь идёт о собаках, спрос на которых резко вырос в условиях локдауна.

В рамках нового закона правительство намерено создать объединённую базу данных, которая позволит ограничить перепродажу ворованных питомцев, а кроме того поможет эффективнее организовать их розыск.