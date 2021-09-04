Сала Гранде венецианской Мостры, единодушно поднявшись на ноги, встретила трёхминутной овацией последний фильм чилийца Пабло Ларраина «Спенсер» с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы.

Лента, попавшая в густую череду биопиков, хотя бы отчасти посвящённых Леди Ди – между очередным сезоном « Короны » на Netflix и перед готовящимся к открытию на Бродвее мюзиклом «Diana» – посвящена рождественским каникулам 1991 г. в Сандрингэме, когда принцесса решила положить конец своему браку с принцем Чарльзом.

Это уже второй портрет иконы XX века, которую Ларраин привозит в Венецию после «Джеки» в 2016 г., где супругу президента Кеннеди сыграла Натали Портман. Выбор героини очередного фильма сам режиссёр объяснил желанием снять картину, «которая бы понравилась моей маме».

Критики и журналисты уже сошлись во мнении, что воплощение на экране образа «народной принцессы» делает Кристен Стюарт одной из главный претенденток на Оскар за главную женскую роль.

Фильм выходит в международный прокат с 5 ноября.