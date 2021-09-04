Перестрелка в Триесте

Восемь человек пострадали в результате перестрелки в центре итальянского города Триест. Стрельба раздалась около восьми утра в субботу. По словам очевидцев, всё началось с большой драки в баре, после чего выяснение отношений продолжилось на улице. Один из пострадавших находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Задержаны по меньшей мере два человека. По неподтверждённым данным, они стреляли и в строну полицейских. Сейчас район происшествия оцеплен, продолжаются поиски других причастных.

В полиции не исключают, что произошёл конфликт на этнической почве между двумя группами выходцев с Балкан, однако официально причину и обстоятельства следователи пока не называют.