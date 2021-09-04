Берлин: марш за солидарность и против ультраправых
В Берлине в субботу тысячи человек вышли на акцию протеста против правых и ультраправых движений. Их участники марша обвиняли в намерении раздробить страну и, в свою очередь, призывали сограждан покончить с социальными противоречиями.
_"Я здесь, чтобы призвать всех к сплочённости, быть честными друг с другом, выступить против обособления".
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"Из-за пандемии мы не могли выходить на манифестации. И теперь настала пора выступить против ультраправых движений. Мы не можем отдать улицы альтернативным движениям. Мы против расизма, мы за приём беженцев, и мы требуем больше действий в защиту климата".
По словам участников марша, немецкое общество сильно раздроблено после пандемии, тяжёлый удар нанесли летние катастрофические наводнения, а события в Афганистане грозят новыми витком миграционного кризиса.
Манифестацию организовал союз из 350 движений разного рода, от политических до общественных, в основном левого толка.
Через три недели в Германии должны состояться парламентские выборы, на которых решится, кто возглавит правительство страны после ухода Ангелы Меркель.