"Красный список": тунцу стало лучше, акулам — хуже

Тунцу хорошо, акулам — плохо: Международный союз охраны природы внёс изменения в "красный список" видов, которые находятся под угрозой исчезновения.

4 из 7 промысловых видов тунца за последний десяток лет восстанавливают численность. Это назвали очень серьёзным свидетельством того, что благодаря скоординированным международным усилиям виды могут оправиться, несмотря на постоянный рост давления человеческой деятельности на мировой океан.

Крейг Хилтон-Тейлор, глава отдела "Красной книги" МСОП:

"В этом дополнении был изменён статус около 600 видов. В основном изменения коснулись акул. 37% их видов теперь оказались под угрозой исчезновения. В последний раз мы полностью пересматривали акул в 2014 году, и тогда под угрозой были около 33% видов. Так что акулы и скаты становятся всё уязвимее. Кроме них, в "красную книгу" впервые попали многие виды деревьев и грибов".

Защита морей и океанов — одна из главных тем конгресса Международного союза охраны природы, который проходит сейчас в Марселе. К его открытию группа активистов-природозащитников, вооружённых соответствующими лозунгами, искупались на местном пляже. Таким образом они, среди прочего, требуют ввести запрет на донное траление.