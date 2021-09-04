Байден: "Надо готовиться к новым ураганам"
Около 50 человек стали жертвами урагана «Ида» на Северо-Востоке США. С продвижением фронта вдоль побережья сотни тысяч жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикута остались без электричества.
Ураган обрушился на США в понедельник. Наиболее мощный удар стихии приняла на себя Луизиана. Во время посещения пострадавших районов президент Джо Байден сообщил о выделении сотни миллионов долларов в качестве первого транша для адресной помощи — эти деньги должны раздать жителям штата.
Власти Луизианы предупреждают, что возвращаться в пострадавшие районы пока небезопасно — во многих домах нет света, чистой воды, недоступна мобильная связь. Ожидается, что энергоснабжение Нового Орлеана будет нормализовано только к середине следующей недели, а в других городах ещё позже.