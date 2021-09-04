Байден: "Надо готовиться к новым ураганам"

Около 50 человек стали жертвами урагана «Ида» на Северо-Востоке США. С продвижением фронта вдоль побережья сотни тысяч жителей Нью-Йорка, Нью-Джерси, Пенсильвании и Коннектикута остались без электричества.

Ураган обрушился на США в понедельник. Наиболее мощный удар стихии приняла на себя Луизиана. Во время посещения пострадавших районов президент Джо Байден сообщил о выделении сотни миллионов долларов в качестве первого транша для адресной помощи — эти деньги должны раздать жителям штата.

Ураган «Ида» - еще одно напоминание о том, что нам надо готовиться к новым ураганам и супер-штормам, которые будут всё более частыми и разрушительными. Мы плотно работали с губернатором и нашими коллегами в Конгрессе, они поддержали предложенный мною план восстановления, в рамках которого мы обновим дороги, мосты, инфраструктуру, канализационные и дренажные системы, электроснабжение и линии электропередачи, чтобы они были более надёжными. Джо Байден президент США

Власти Луизианы предупреждают, что возвращаться в пострадавшие районы пока небезопасно — во многих домах нет света, чистой воды, недоступна мобильная связь. Ожидается, что энергоснабжение Нового Орлеана будет нормализовано только к середине следующей недели, а в других городах ещё позже.