"Сербия не станет площадкой для содержания мигрантов"

В Евросоюзе опасаются наплыва мигрантов из Афганистана, в связи с чем канцлер Австрии Себастьян Курц отправился в дипломатическую поездку, в ходе которой в субботу он встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, к которому обратился за содействием.

– В настоящий момент волна мигрантов находится в пределах Афганистана, но если возникнет какая-то волна в направлении других стран, то об этих людях следует позаботиться соседним странам, – заявил Курц. – Не должно случиться так, чтобы они направились в Европу.

Со своей стороны Вучич отметил, что в Сербии наплыва беженцев не отмечается, и что его страна не намерена размещать мигрантов на своей территории:

– У тех, кто покидает Афганистан, имеется чёткая цель – Западная Европа и Соединённые Штаты Америки. Не многие из них стремятся остаться на Западных Балканах. Мы продемонстрируем солидарность со всеми, но не станем площадкой для содержания мигрантов.

В настоящее время на границе между Сербией и Венгрией установлены мощные заграждения, сюда направлены дополнительные силы полиции, которым предписано сдерживать пытающихся проникнуть в ЕС нелегальных мигрантов, число которых в скором времени может увеличиться.