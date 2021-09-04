Талибы разогнали женскую демонстрацию

В Кабуле талибы разогнали демонстрацию женщин. Афганки возложили венок у здания минобороны — в память солдат, погибших в боях против талибов — а затем отправились к президентскому дворцу. Они заявляли, что правительство "Талибана" не будет легитимным, если откажется уважать и поддерживать права женщин. Отряды талибов положили конец манифестации стрельбой в воздух. Это была уже вторая женская демонстрация в Кабуле за минувшие дни.

На этом фоне остаётся практически парализованной финансовая жизнь страны: люди стоят в очередях в банки, чтобы снять свои накопления, но власти ограничили единоразовую выдачу эквивалентом 200 долларов.

Анелиз Боржес, Euronews:

"Два самолёта в субботу вылетели из кабульского аэропорта им. Хамида Карзая — свидетельство того, что этот объект для "Талибана" очень важен. Это своеобразный символ того, что талибы могут сделать, сумеют ли они восстановить и поддерживать инфраструктуру Афганистана. Это вопрос и международного признания, и денег, которые им понадобятся для управления страной.

До сих пор 30% бюджета страны и зарплата 90% госслужащих приходила в форме зарубежной помощи. Финансы становятся для талибов большой проблемой: у них нет доступа к резервам афганского центробанка, поскольку эти 9 миллиардов долларов хранятся в Федеральном резервном банке в Нью-Йорке.

Этот вопрос вероятно будут обсуждать в воскресенье во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Катар — там ожидается продолжение переговоров с талибами".