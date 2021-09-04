Новый учебный год в Кабуле при талибах

На фоне обострения кризиса в Афганистане начался новый учебный год. Впрочем, к занятиям пока допустили лишь учащихся начальной школы — в исламской республике в эту категорию включены с первого по шестой классы. Администрации учебных заведений в Кабуле подчеркивают, что, несмотря на приход к власти исламистов, девочкам разрешили учиться.

«Пока обстановка благоприятная», — рассказывает на камеру учительница Аиша Джавид. По её словам, женщины смогли выйти на работу, у них не возникло проблем с классами и они ощущают себя «в безопасности».

Ранее представители «Талибана» заявляли о введении раздельного обучения для девочек и мальчиков. При этом движение, признанное террористическим, обещало отказаться от ряда запретов в отношении женщин, в частности, позволить им учиться и работать.