Японский премьер уходит

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга не будет переизбираться на пост лидера правящей Либерально-демократической партии 29 сентября.

Японские СМИ уже сообщили, что этим решением Суга фактически объявил о намерении уйти в отставку. Сам премьер-министр пояснил, что не может одновременно готовиться к выборам партийного лидера и заниматься сдерживанием пандемии.

"Возьмите выборы, возьмите работу по сдерживанию коронавируса - и то, и другое отнимает колоссальную энергию, - отметил он. - И я решил, что мне надо выбрать что-то одно".

Рейтинги политика в последние месяцы неуклонно снижается, его критикуют главным образом по двум пунктам. Первый - медленное, по мнению части общества, реагирование на санитарный кризис, второй - Олимпиада, которую японские власти провели несмотря на опасения населения.