Москва и Токио заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил Владимир Путин в пятницу на пленарной сессии VI Восточного экономического форума. Он уточнил, что эту заинтересованность в заключении мирного договора не отменяют принятые в прошлом году поправки к Конституции о неотчуждаемости территорий.

"Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях это - нонсенс, - заявил в частности Путин. - Россия и Япония заинтересованы в полной, абсолютной нормализации наших отношений, имея в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества".

Российский президент отметил, что переговоры по мирному договору с Японией должны сопровождаться гарантиями неразмещения восблизи границ России американских вооруженных сил.

Среди заявлений президента по развитию Дальнего Востока наблюдатели выделили предложение по созданию "беспрецедентного" налогового и таможенного режима на Курильских сотровах, в том числе для иностранных компаний.

Председатель КНР Си Цзиньпинь присоединился к участникам форума по видеосвязи. Мировая экономика переживает трудный период восстановления, а региональное сотрудничество в Северо-Восточной Азии сталкивается с серьезными вызовами, заявил он.

"Мы должны помогать друг другу в преодолении пандемии. Мы должны укреплять сотрудничество в области исследований, разработок и производства вакцин... Мы решительно выступаем против политизации вопроса о вакцинах и отслеживании происхождения вирусов", - заявил Си Цзиньпин.

VI Восточный экономический форум завепршится во Владивостоке 4 сентября. Все данные на нём поручения президента России по развитию Дальнего Востока, будут выполнены в полном объеме, заявилв в пятницу вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.