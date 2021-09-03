Власти Китая запретили показывать женоподобных мужчин на ТВ

Правительство Китая запретило телеканалам показывать в эфире женоподобных мужчин, при этом призвав их пропагандировать "революционную культуру" в целях укрепления национального морального облика.

Президент Си Цзиньпин призвал к "национальному обновлению" с усилением контроля Коммунистической партии над бизнесом, образованием, культурой и религией во имя "более сильного Китая и здорового общества".

Партия ограничила доступ детей к онлайн-играм (до трех часов в неделю и только вне учебных дней) и пытается препятствовать тому, что она считает "нездоровым вниманием к знаменитостям".

Вещательные компании должны "решительно положить конец мужчинам-неженкам и другой ненормальной эстетике", - заявила Национальная администрация радио и телевидения, используя оскорбительный жаргонный термин "ньянг пао".

Афиша с изображением известного певца Лу Ханя, которого называют "китайским Джастином Бибером" Ng Han Guan/Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Обеспокоенность властей связана с тем, что китайские поп-звезды, находящиеся под влиянием южнокорейских и японских певцов и актеров, не могут служить примерами мужественности для молодежи.

Теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

Партия также ужесточает контроль над знаменитостями.

Китайская актриса Чжао Вэй Domenico Stinellis/AP

Вещательные компании должны избегать попадания в эфир исполнителей, которые "нарушают общественный порядок" или "утратили моральный облик", - заявил регулятор. Также запрещены передачи о детях знаменитостей.

Недавно без объяснения со всех стриминговых сервисов пропала популярная китайская актриса Чжао Вэй, а ее имя убрали из титров фильмов и телепрограмм с ее участием.

Другая актриса, Чжэн Шуан, была оштрафована на 299 миллионов юаней (46 миллионов долларов) по обвинению в уклонении от уплаты налогов в знак предупреждения знаменитостям быть положительными примерами для подражания.