Теракт в Новой Зеландии

В новозеландском городе Окленд шесть человек пострадали в результате нападения. Вооружённый ножом мужчина в пятницу утром ворвался в супермаркет и атаковал посетителей и сотрудников.

Нападавшего ликвидировали прибывшие по вызову полицейские. Власти Новой Зеландии назвали произошедшее терактом.

Джасинда Ардерн, премьер-министр Новой Зеландии:

"Во-первых я хочу подтвердить, что в результате нападения пострадали шесть ни в чём не повинных людей. Трое, как я понимаю, получили очень тяжёлые раны. Мне очень жаль, что произошло такое жестокое и бессмысленное преступление".

По сообщениям СМИ, нападавший — гражданин Шри-Ланки. Он приехал в Новую Зеландию 10 лет назад и пять лет назад оказался в поле зрения правоохранительных органов — его подозревали в симпатиях к идеологии группировки "Исламское государство".