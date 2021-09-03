Ангела Меркель снова посетила пострадавших от стихии

Оценить ход восстановительных работ в Альтенар - одной из самых пострадавших от июльских наводнений коммун земли Рейнланд-Пфальц приехала канцлер Германии.

Как отмечают наблюдатели, цель Ангелы Меркель - за две недели до всеобщих выборов еще раз пообещать государственную помощь всем пострадавшим. В Альтенар из более чем 600 домов стихия пощадила восемь.

"Находясь здесь, вы получаете слабое представление о смертельном страхе, который испытали многие люди в ту ночь наводнения. Им пришлось пережидать его на крыше или - в лучшем случае - под крышей. Мы можем лишь догадываться, именно поэтому обязаны помочь всем, чем можем", - заявила канцлер, встречаясь с жителями.

На восстановление ущерба от невиданных по масштабу наводнений 14 и 15 июля правительство Меркель выделило 30 миллиардов евро. За одну ночь в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия погибли 180 человек. Согласно опубликованному в августе докладу специалистов по климату, наводнения в Германии стали прямым следствием климатических изменений.