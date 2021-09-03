В Кабуле ликуют, в Панджшере не сдаются

Корреспондент Euronews Анелиз Боржес стала свидетелем праздничной стрельбы в Кабуле. Это, предполагает ряд источников, - либо реакция на известия о формировании правительства, либо на сообщения о захвате талибами провинции Панджшер. Впрочем, информацию о взятии Панджера Euronews опровергли ополченцы.

Что касается афганского правительства, в распоряжении Euronews оказался список членов кабинета. Согласно этим данным, глава движения "Талибан" мулла Хайбатулла Ахундзада, станет верховным лидером Афганистана (по аналогии с иранской моделью). Мулла Абдул Гани Барадар займет кресло премьер-министра.

Анелиз Боржес, Euronews, Кабул: "Талибан" понимает, что находится под большим давлением. Международное сообщество очень внимательно следит за действиями талибов и развитием событий в Афганистане. Мир ожидает какого-то плана для страны, хочет знать, какую "дорожную карту" разработает "Талибан". И, конечно, сейчас от каждого шага талибов зависит, признают ли "Талибан" некоторые страны, окажут ли поддержку, поддержку, которая будет иметь решающее значение для страны и ее народа в будущем, поскольку Афганистан сильно зависит от помощи".

В течение минувшего дня поступала информация о боях в провинции Панджшер, несмотря на то, что некоторые источники сообщали о захвате территории талибами.

Персидская служба Euronews побеседовала с Амруллой Салехом, одним из лидеров ополченцев и бывшим вице-президентом Афганистана, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти талибами.

Салех опроверг сообщения о том, что он покинул Панджшерское ущелье и Афганистан, заявив, что это не соответствует действительности и является "вражеской" пропагандой.

"Несомненно, ситуация сложная", - добавил Салех. "Мы находимся под ударом талибов, "Аль-Каиды" и террористов, их поддерживают пакистанцы. Мы защищаем свою землю. Сопротивление продолжается. Враг понес потери, и мы понесли потери. Сегодня враг продолжает атаковать с двух или трех фронтов, но мы контролируем ситуацию".

После захвата Афганиста талибами, несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда. После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики начали наступление на Панджшер.