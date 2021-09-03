"Ида" расправляется с востоком США

На востоке США растет число погибших в результате ливней и наводнений, которые принес ослабевший, но не утративший смертоносности тропический циклон "Ида". СМИ сообщают о без малого 50 погибших от разгула стихии. Американский восток стал, таким образом, главной мишенью "Иды", ранее прошедшей по южному побережье США. По мере движения шторма его сила снизилась, что не помешало "Иде" спровоцировать сильнейшие наводнения. Президент США Джо Байден пообещал повысить устойчивость Америки к стихийным бедствиям.

"Я собираюсь проводить дальнейшие действия по плану Build Back Better, который предусматривает исторические инвестиции в электросети, модернизацию дорог, мостов, систем водоснабжения, канализации и дренажа - так, чтобы сделать всю инфраструктуру более устойчивой к такого рода ураганам, лесным пожарам и наводнениям, ведь они буду случаться все чаще и чаще, - заметил американский лидер. - Последние несколько дней, когда бушевала "Ида", лесные пожары на Западе, беспрецедентные наводнения в Нью-Йорке и Нью-Джерси - все это стало еще одним напоминанием о том, что экстремальные природные явления, климатический кризис уже здесь, с нами".

Пока "Ида" расправляется с восточными штатами, на юге в Новом Орлеане, жители приходят в себя после стихии, выстраиваясь в длинные очереди за продуктами и бензином.