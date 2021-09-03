Афганистан ждет нового правительства

Афганистан узнает состав правительства не раньше конца недели. Захватившие власть талибы собирались представить кабинет министров сегодня, однако затем взяли дополнительное время для согласования деталей. Ранее они сообщали, что ставят на "инклюзивные" органы власти, но, по предварительным данным, талибы не собираются давать министерские посты ни женщинам, ни представителям прежней администрации. В СМИ сообщают, что будущий кабинет возглавит лидер движения мулла Хибатулла Ахундзада, Запад ждет оглашения списка министров, чтобы определиться с форматом отношений с новой афганской властью.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, признал: "Мы должны развивать взаимодействие с талибами по многим вопросам. Во-первых, как мы можем помочь? Как доставить гуманитарную помощь? Во-вторых, как мы можем позаботиться о множество желающих уехать, о тех, кто не смог занять место в самолетах, улетавших из Кабула до прошлой недели".

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, высказался в том же ключе: "Нам важно убедиться, что мы находим общий язык с "Талибаном" или новыми властями в Кабуле. Им со своей стороны следует понять, что если они хотят взаимодействия с Западом, с нами и нашими друзьями ( а я знаю, что они этого хотят), то первоочередной задачей остается обеспечение безопасного прохода для всех желающих уехать из страны".

Международная гуманитарная помощь будет иметь решающее значение для стабильности Афганистана. Сложности с признанием новой власти легко могут подвести страну к экономическому коллапсу.