Женщины протестуют в Кабуле: эксклюзив Euronews

Несколько десятков протестующих женщин вышли на манифестацию на улицы Кабула, призывая новое руководство страны в лице движения "Талибан" поддержать их права, достигнутые за минувшие годы при содействии Запада, и включить женщин в состав будущего правительства.

Кроме того демонстрантки потребовали предоставить им полные права на образование, возможность вносить социальный и политический вклад в будущее страны, а также обеспечить свободу слова. С участницами манифестации поговорила корреспондент Euronews.

"Мы все равны. Мы должны участвовать в принятии решений, в политике, образовании, в работе. У каждого есть права. Мы не можем сидеть дома и молчать. После формирования правительства, талибы не будут нас уважать. Они не позволят женщинам ничего. Это будут те же талибы, что и 20 лет назад. Мы не можем им доверять. Если США и другие страны доверяют им, то почему они эвакуировали своих людей? Почему? Это меня пугает. Это пугает всех девушек, собравшихся здесь", - говорит эта девушка.

Тем временем стало известно, что женщин-министров в новом правительстве Афганистана не будет. Об этом заявил представитель движения "Талибан". При этом он подчеркнул, что "женщины смогут работать в министерствах, в полиции или, например, в судебной системе в качестве помощников".

Анелиз Боржес, Euronews: "Многие женщины здесь обвиняют международное сообщество в том, что оно бросило Афганистан и не позаботилось о том, чтобы их права были соблюдены. Сейчас они пытаются пройти к министерству внутренних дел. Но мы видим на улицах довольно много членов "Талибана", которые говорят, что женщины не должны находиться здесь, что они должны идти домой. Что их место - дом ".

Между тем в Афганистан начали возвращаться финансовые компании. Так, накануне Western Union возобновил денежные переводы в страну, что вызвало большую радость у многих афганцев, у которых есть родственники за границей. Теперь они смогут вновь отправлять деньги своим близким, в то время как сотни людей ежедневно выстраиваются в очередь у банков, чтобы снять наличные. По мнению талибов, жизнь в Афганистане налаживается, и они приглашают всех вернуться на родину.

"Все афганцы здесь в безопасности. Мы объявили о помиловании всех, будь то преступники или не преступники. Жизнь, имущество - все в безопасности. Мы будем служить исламу, служить стране. Это наш долг. А все остальные, кто находится за границей, должны вернуться в свою страну, потому что она для нас как мать. Они должны вернуться, чтобы мы построили ее все вместе", — говорит этот представитель"Талибана".

Афганцам и международному сообществу придется еще немного подождать пока талибы сформируют так называемое правительство национального единства. Возможно, это произойдет в ближайшие сутки. По некоторой информации, новое правительство Афганистана не будет включать в себя представителей прежней администрации страны.