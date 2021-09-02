Умер Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки

Знаменитый греческий композитор Микис Теодоракис скончался на 97 году жизни. Именно он написал музыку к греческому популярному танцу - сиртаки.

Композитор создал большое количество симфоний, камерных произведений, а также популярных песен в народном стиле. Он также написал оперу "Квартал ангелов", балеты "Орфей и Эвридика", "Антигона", "Медея", "Лисистрата", "Песнь о мертвом брате", музыку к драматическим спектаклям, вокальные сочинения.

Мировую популярность Теодоракису принесла музыка к фильму Михалиса Какоянниса "Грек Зорба", в котором впервые был исполнен танец сиртаки под музыку, написанную Теодоракисом. Фильм вышел в 1964 году.

Интерес к музыке он стал проявлять еще в детстве, сочинял песни, не умея играть ни на одном музыкальном инструменте.

В 17 лет организовал свой хор. Но потом пришла война.

Во время Второй мировой войны Теодоракис участвовал в движении Сопротивления, был арестован, но сумел бежать. Во время гражданской войны в Греции (1946-1949) композитора отправили в ссылку на остров Икария, а затем поместили в концлагерь на острове Макронисос, где он подвергался пыткам и избиениям, что привело к частичному параличу.

К музыке он вернулся в 1950 году - окончив Афинскую консерваторию, перебрался в Париж, где получил государственную стипендию.