Наводнение в Бурятии

Сильное наводнение переживает Бурятия на Дальнем Востоке России, где вышла из берегов река Селенга - главный приток озера Байкал. Вода поднялась на 30 см выше критической отметки, в результате оказались затоплены десятки домов.

Большая вода пришла с территории Монголии, начались подтопления на юге Кяхтинского района, а затем и в населённых пунктах вдоль русла реки, а также в столице УланаУдэ. В нескольких районах республики объявлен режим чрезвычайного положения регионального уровня.

МЧС организовало эвакуацию жителей в пункт временного размещения. В районы затопления доставляются экстренные грузы, ситуация отслеживается. Жителям, которые отказываются покидать свои дома, оказывается помощь на местах.

Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал выплатить компенсации пострадавшим от наводнения в зависимости от ущерба. Бурятия планирует обратиться за материальной помощью к федеральным властям.