Выборы в Германии: кто сменит Ангелу Меркель?

Политическое будущее Германии за месяц до федеральных выборов довольно туманно. Этой осенью эра Ангелы Меркель после 16 лет у власти официально закончится. Но имя преемника на послу канцлера ФРГ предсказать трудно.

Наиболее вероятный вариант — партиям придется формировать коалиционное правительство, примеряя разные комбинации, без явной партии-лидера.

Опросы показывают, что ни один из основных кандидатов на смену Меркель не обзавелся значительной поддержкой со стороны 62-миллионного электората, который должен проголосовать 26 сентября.

Однако по немецкой системе высшие должности избираются не напрямую народом, а через федеральный парламент — Бундестаг.

Теперь, когда ясно, что первая женщина-канцлер покинет свой пост, Euronews решил обратить внимание на основных претендентов взять первую экономику Европы в свои руки.

Слишком большая ошибка для "славного мистера Лашета"?

Армин Лашет вышел на авансцену преемником Ангелы Меркель. Председатель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которого часто хвалят за способность объединять людей, разделяет центристские проевропейские инстинкты уходящего канцлера.

Лидер самой густонаселенной земли Германии, Северного Рейна-Вестфалии, 60-летний Лашет выступил с расплывчатым, но обнадеживающим манифестом и остался верен убеждению Меркель в воздержании от риска во время кампании.

И не без уважительной причины: кандидат от ХДС имеет репутацию попадать в неловкие ситуации. Его часто списывают со счетов, однако он также получил признание за свою особую способность выдерживать удары.

Лашет была одним из немногих сторонников Меркель после того, как в 2015 году она приняла решение позволить приехать сотням тысяч беженцев из Сирии и Афганистана, хотя с тех пор отношения между ними охладились из-за разногласий по поводу борьбы с пандемией.

Его интеграционная политика в качестве регионального министра 10 годами ранее принесла ему прозвище "Турок Армин" в рядах ХДС. Позже из-за поддержки иммиграции и симпатии к "зеленым" его стали называть "славный мистер Лашет".

Сын шахтера, ставшего учителем, Лашет вырос и до сих пор живет в Ахене, самом западном городе Германии, недалеко от бельгийской и голландской границ. Набожный католик, бывший прислужник познакомился со своей будущей женой в молодежном церковном хоре. Изучив право, он работал журналистом, прежде чем полностью посвятить себя политике.

В январе 2020 года, через три месяца после победы в борьбе за пост председателя ХДС ему предстояла схватка за лидерство уже в рядах правоцентристского блока. Вызов ему бросил Маркус Зёдер, лидер Баварского христианского социального союза.

Лашет, которого на короткое время в опросах обогнала кандидат от "зеленых" Анналена Бербок, смог отвоевать свою позицию, хотя недавний опрос вызывает беспокойство. По данным INSA, только 12% немецких избирателей видят консерватора канцлером.

Наводнение в Западной Германии в июле, в результате которого погибли по меньшей мере 190 человек, в том числе около 50 человек в его родном регионе, подвергло серьезному испытанию способность Лашета справиться с кризисом.

Он вызвал шквал критики в социальных сетях за снисходительный ответ журналисту, когда его спросили о мерах по борьбе с изменением климата.

"Простите меня, молодая женщина. То, что мы переживаем такой день, не означает того, что мы должны изменить политику".

Кадры Армина Лашета, смеющегося на заднем плане, в то время как президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер чтил память жертв, также ударили по его репутации. Во время последующего посещения затопленных территорий пострадавшие жители привлекли его к ответу.

В июльском телеинтервью кандидат от ХДС заявил, что его не беспокоит тот факт, что его часто недооценивали на протяжении политической карьеры. "Так или иначе, ошибались многие", - сказал он.

Может ли "Штольцомат" преподнести сюрприз?

Если бы канцлер Германии был избран непосредственно народом, а не Бундестагом, то скорее всего победила фигура номер два в правительстве Ангелы Меркель.

В начале августа центр опросов INSA задал респондентам один вопрос: "Кого вы видите в кресле канцлера?". По итогам, социал-демократ Олаф Шольц занял первое место с 27%, почти вдвое опережая Лашета (14%) или Анналену Бербок (13%). Однако показательно, что более трети опрошенных заявили, что все три кандидатуры их не устраивают.

В конце августа Социал-демократическая партия (СДПГ) впервые за 15 лет в опросах опередила ХДС Ангелы Меркель.

Вице-канцлер и министр финансов в коалиционном правительстве Ангелы Меркель, 63-летний Шольц мечтает преподнести сюрприз и взять бразды правления в свои руки через 16 лет после своего предшественника Герхарда Шредера.

Это было бы триумфом для когда-то длинноволосого студента, который присоединился к СДПГ, одной из старейших партий Европы, в возрасте 17 лет.

Шольца часто высмеивают за его суровую внешность и монотонные речи, за что его прозвали "Шольцомат" - "эмоциональность - не про него", как сообщается, сказал его коллега. Но бывший мэр Гамбурга может оказаться на высшем посту, если карты коалиции будут разыграны в его пользу.

Бывший министр труда долгое время поддерживал такие аспекты, как социальное жилье и повышение минимальной заработной платы - ставшие снова ключевыми темами его предвыборного лозунга #ausrespekt ("из уважения").

С тех пор как в 2018 году он сменил на посту министра финансов Вольфганга Шойбле, Шольц дистанцировался от резкого морализаторского тона своего предшественника, особенно в отношении большей части южной Европы.

В то же время Шольц старался не подорвать строгую дисциплину Шойбле. Как и в других странах, аналогичные позиции, занимаемые политиками из традиционно левых партий, не всегда находили отклик у других. В Германии либерализация рынка труда и жесткая бюджетная экономия потрясли многих левых.

Как министр финансов, он столкнулся с обвинениями в том, что бездействовал во время скандала с Wirecard, когда вскрылось, что немецкий поставщик финансовых услуг годами подделывал отчетность.

Тем не менее, Шольц также заслужил одобрение за свою готовность сделать все, чтобы восстановить разрушенную пандемией экономику.

В результате после многих лет бюджетного профицита у страны образовались долги в миллиарды евро. "Все это дорого, но ничего не делать будет еще дороже", - сказал он.

В 2019 году Шольц уступил место временного председателя СДПГ. Несмотря на годы внутрипартийных разногласий, его пребывание в правительстве могло помочь ему заручиться жизненно важной поддержкой широкой общественности.

Die WELT описал его как "бойца-одиночку, за которым стоят граждане, но не его отстраненная партия".

Бербок стремится наверстать упущенное

"На этих выборах многое поставлено на карту! На карту поставлено наше будущее, и будущее не происходит само по себе, его нужно строить!"

Призыв Анналены Бербок в начале августа прозвучал в тот день, когда эксперты ООН по климату опубликовали особенно тревожный отчет об ускорении глобального потепления.

Это обнадежило "зеленых" в их стремлении к высшей должности в Берлине. Окружающая среда уже вернулась в центр общественных дебатов после разрушительных наводнений в июле.

Канцлерство на короткое время казалось реальной возможностью в апреле, когда партия захватила лидерство в опросах после ожидаемого выдвижения Бербок.

Динамичная 40-летняя женщина, выступающая за "новый старт" в Германии, кажется, олицетворяет реновацию в стране, стремящейся к переменам, после 16 лет консервативного руководства Меркель. Но доверие к Бербок с тех пор упало из-за обвинений - несправедливых, по словам ее сторонников - в плагиате и чрезмерно приукрашенном резюме.

Интернет также зачастую был к ней, мягко говоря, не благосклонен. В одной из фейковых историй утверждалось, что однажды она сделала обнаженные фотографии; в другой утверждалось, что Бербок хочет запретить владение собаками, чтобы защитить климат. Относительного новичка не обошли стороной и ее политические соперники. Один из ведущих членов блока ХДС/ХСС охарактеризовал программу предоставления убежища Бербок как "бомбу в рамках нашего социального государства".

Ее кандидатура даже была поставлена ​​под сомнение, поскольку в общественном мнении "зеленые" отстали от других основных партий, хотя один политический аналитик сказал Euronews, что лидерство партии, скорее всего, было лишь вспышкой.

Бербок, выросшая недалеко от Ганновера, описывает свое воспитание как политизированное. Родители выводили ее на антиядерные протесты. Спортивный подросток, она сначала хотела стать военным репортером и начала заниматься политикой только в 20 лет, пройдя стажировку в Брюсселе.

Европейская политика - она ​​называет себя "страстным европейцем" - оказалась трамплином для ее политической карьеры, когда в 2018 году Бербок вместе с Робертом Хабеком была избрана одним из лидеров "зеленых".

Основная программа партии ясна: следующее федеральное правительство должно пойти дальше предыдущего и поставить защиту климата во главу угла во всех областях политики, чтобы выполнить требования Парижского соглашения по климату.

У Аннелены Бербок также есть идеи по продвижению прав детей и просителей убежища, а также по облегчению налогового бремени для тех, кто получает низкую заработную плату.

Если она победит на выборах, то станет первым "зеленым" канцлером, первой матерью, занявшей этот пост, и первым главой правительства Германии, открыто назвавшим себя феминисткой. Она подчеркивает тот факт, что является матерью двоих маленьких детей, как это делают новозеландская премьер-министр Джасинда Ардерн и Санна Марин из Финляндии.

Ее выдвижение на пост канцлера вызвало наплыв новых членов партии. Но опросы показывают, что победить на выборах для них будет, мягко говоря, сложно.

Кто ещё в гонке?

Другими кандидатами на пост канцлера Германии являются:

Кристиан Линднер из центристской Свободной демократической партии (СвДП), которая продвигает свободный рынок и поддерживает социальные и экономические реформы.

Алис Вайдель и Тино Хрупалла из популистской и ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Она сдала позиции с тех пор, как преуспела в 2017 году, но остается популярным на бывшем коммунистическом востоке.

Янин Висслер и Дитмар Барч из "Левой партии" (LINKE), которая способствует государственному контролю над экономикой и выходу из НАТО.

Согласно данным, опубликованным в конце августа институтом Forsa, у социал-демократов было 23%, в то время как ХДС отставал на два пункта с 21%. "Зеленые" занимают третье место с 18%, опережая Свободную демпартию (СвДП) с 12%. Ультраправую "Альтернативу для Германии" (AfD) поддерживают 11%, а "Левую" (LINKE) - 6%.