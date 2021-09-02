Здоровье папы римского вызывает беспокойство

Папа римский Франциск продолжает утверждать, что не уйдет в отставку, но слухи о плохом состоянии его здоровья циркулируют и беспокоят верующих. В Ватикане только об этом и говорят. Накануне глава римско-католической церкви сказал, что все еще восстанавливается после перенесенной в начале июля операции, но уже не ограничивает себя в еде и ведет нормальную жизнь. По словам ватиканиста Франческо Антонио Граны, понтифик страдает множеством заболеваний.

Франческо Антонио Грана, эксперт: "Определенно мы все замечаем, и это бросается в газа, что у папы трудности с моторикой. Но мы видели это и до операции, проведенной ему на кишечнике. Кроме того, у Франциска проблемы с правым бедром: вот уже много лет как он нуждается в протезировании. Вряд ли это произойдет сейчас, после недавнего хирургического вмешательства. Сам папа сообщил, что ему удалили 33 сантиметра кишечника. Для мужчины в его возрасте это означает необходимость следовать очень строгой диете".

В некоторых СМИ появились предположения, что Франциск может последовать примеру своего предшественника Бенедикта XVI, который отрекся от папского престола в связи с состоянием здоровья. Такой сценарий многие эксперты считают маловероятным. Сам понтифик в последнее время жалуется только на боли в ногах. В период рождества и Нового года он отменил ряд мероприятий из-за воспаления седалищного нерва. В декабре Франциску исполнится 85 лет.