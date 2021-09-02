ITA заменит Alitalia

Новая итальянская авиакомпания Italia Trasporto Aereo (ITA) заменит государственную Alitalia и уже с 15 октября начнет выполнять полеты. Это заявление последовало за прорывом на переговорах между Римом и Еврокомиссией после нескольких месяцев острых споров. Регулирующие органы ЕС хотели убедиться, что новый перевозчик будет полностью отделен от обанкротившейся национальной Alitalia, получившей от итальянского государства миллиарды евро помощи.

Несмотря на то, что конкуренты недовольны таким решением, эксперты называют его справедливым.

Маттео Кароли, профессор международного бизнеса в Университете Гвидо Карли:

"Переговоры были очень трудными, и я думаю, они смогли продемонстрировать, что новая компания является действительно новой и не получает какой-либо особой государственной помощи".

Euronews попытался получить реакцию профсоюзов, но они отказались от комментариев. На 24 сентября объявлена ​забастовка сотрудников Alitalia. А что делать пассажирам, купившим билеты на рейсы старой компании? Новая заявила, что деньги за них возвращать не будет.

Маттео Кароли, профессор международного бизнеса в Университете Гвидо Карли:

"ITA - совершенно другая компания. У нее нет никаких отношений с Alitalia. ITA будет бороться с другими конкурентами за использование торговой марки Alitalia. Поэтому, нет причин, по которым ITA должна возмещать билеты, проданные Alitalia".

По мнению некоторых аналитиков, ITA слишком мала, чтобы конкурировать на международном рынке, но это, похоже, последний шанс для Италии иметь национальную авиакомпанию.