Ураган «Ида» налетел на Нью-Йорк и Нью-Джерси

Отголоски урагана «Ида» дошли до северо-востока США. Из-за угрозы наводнений в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси ввели режим ЧС.

Сейчас синоптики называют «Иду», унесшую жизни по меньшей мере шести человек на юге страны, посттропическим циклоном. Он движется на Новую Англию со скоростью 12,5 м/с.

В Нью-Йорке и его пригородах сильный дождь с грозой идет со вчерашнего дня. Улицы подтоплены, большинство линий метро закрыты. Более 200 тыс. человек остались без электричества.

В Центральном парке мегаполиса выпало восемь сантиметров осадков за один час. Это абсолютный рекорд, когда-либо зафиксированный в городе.

Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей оставаться дома и не садиться за руль. «Мать-природа делает то, что ей заблагорассудится, и сегодня она совсем не в настроении», — заявила в интервью телеканалу CNN глава Нью-Йорка.