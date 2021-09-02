Новые лёгкие для Ллейра

Новую страницу в истории медицины открыли в Барселоне: в больнице Vall d'Hebron провели первую успешную операцию по пересадке обоих лёгких маленькому Ллейру, который полтора года находился в очереди.

"Если бы не эта техника, если бы мы уже не преодолели этот рубеж, то, вероятно, не нашли бы подходящего донора для Ллейра", - говорит Альберто Хореги, руководитель службы торакальной хирургии и трансплантации легких Vall d`Hebron.

У Ллейра, которому меньше двух лет, было диагностировано редкое сердечное заболевание, вызванное лёгочной гипертензией. Необходим был донорский орган, который пожертвовали родители неизлечимо больного малыша. Его отключили от системы жизнеобеспечения и поместили в операционную до контролируемой остановки сердца, поддерживая подачу кислорода до момента трансплантации.

Жерар Дженовес, отец Ллейра, вспоминает:

_"В тот день, когда вам звонят и зовут на операцию, вас начинает с одной стороны трясти от радости - а с другой от страха, потому что вы не знаете, чем всё это закончится, как перенесёт ребёнок операцию, как оправится после неё". _

Несмотря на успех, маленькому пациенту и его родителям предстоит пройти ещё долгий путь, но им помогает медперсонал.

Лис Видал - старшая медсестра отделения трансплантации в больнице Vall d`Hebron.

"Они должны научиться новым жизненным привычкам, всему, что связано с лечением", - поясняет Лис.

Операция прошла несколько месяцев назад, но стала достоянием общественности только сейчас, когда Ллейр уже встал на ноги.