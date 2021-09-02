В Дании судят экс-министра за разлучение пар мигрантов

Ингер Стойберг, экс-министр Дании по вопросам миграции, предстала перед Специальным судом, который занимается делами бывших и действующих членов правительства. Последний раз подобный процесс состоялся четверть века назад. Судьям предстоит определить противоречили или нет распоряжения Стойберг Европейской конвенции о правах человека. По распоряжению Стойберг в 2016 году были разлучены 23 пары - просители убежища, в которых один из партнеров был несовершеннолетним. Экс-министр считает, что обвинения против нее выдвинуты по ошибке.

Ингер Стойберг, экс-министр по вопросам миграции: "В Верховном суде 13 судей, еще 13 судей были назначены по политическим мотивам. У меня и, конечно же, у моей команды защиты будет достаточно времени, чтобы пояснить все моменты, связанные с этим делом и представить его с нашей точки зрения. Я точно знаю, что говорила, и что делала, и поэтому я уверена в себе".

Ранее Стойберг, выступая перед парламентом, заявила, что ее решения были единственным способом борьбы с принудительными браками, в которые заставляли вступать детей. Эти доводы не убедили депутатов, которые сочли, что экс-министр должна предстать перед судом. Если Стойберг признают виновной, ей может грозить штраф или тюремное заключение сроком до двух лет.