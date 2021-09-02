Connecting Europe Express: на поезде через всю Европу

Это Connecting Europe Express, специальный поезд, созданный в рамках Европейского года железных дорог 2021. В четверг он выехал из Лиссабона и прибудет в Париж 7 октября, побывав в 26 странах и проделав более 20 000 километров.

Connecting Europe Express - наиболее знаковая инициатива Еврокомисси, которая хочет таким образом продвигать многочисленные преимущества железнодорожного транспорта.

"Мы счастливы запустить сегодня европейский Connecting Europe Express, который для нас станет живой лабораторией, местом дискуссий, встреч, объединения организаций, граждан, региональных и местных властей, для обсуждения роли поездах и железных дорог в нашей жизни", - говорит еврокомиссар по транспорту Адина-Иоана Вэлян

Но на пути трансграничных железнодорожных перевозок существует всё еще слишком много технических препятствий, и очень сложно управлять поездом, пересекая наицональные границы стран ЕС.

"Мы знаем, что есть проблемы с функциональной совмесетимостью приграничных территорий. Мы знаем, что в Европе у нас есть три калибра. Вот почему, например, наш поезд на самом деле состоит из трёх поездов, потому что у нас в Европе три вида колеи. Ну, а четвертый железнодорожный пакет - это наш свод правил, технических и коммерческих правил - ещё не реализован", - поясняет Адина-Иоана Вэлян.

На пресс-конференции министр инфраструктуры и жилищного строительства Португалии подчеркнул, что его страна может перейти на европейский уровень только в том случае, если испанцы сделают то же самое.

Филипа Соареш, Euronews:

"Проблема интероперабельности - функциональной совместимости - в Европейском Союзе выливается в использование трёх поездов для осуществления этого путешествия по Европе по рельсам. Один поезд будет использован между Лиссабоном, Мадридом и Андаем на юго-западной оконечности Франции. Ещё один будет предназначен для Центральной Европы, а третий - для стран Балтии".