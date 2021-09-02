Беларусь: мигрантов выталкивают в Литву

Государственная пограничная служба Литвы обнародовала видеоролик, снятый, как утверждается, 2 августа на литовско-белорусской границе. На видео можно рассмотреть, как вооружённые белорусские военные достаточно жёстко оттесняют группу из 13 нелегальных мигрантов, понуждая их перейти на территорию Литвы.

В Вильнюсе говорят, что, проведя около 8 дней на границе между двумя странами, мигранты выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но им поначалу не дали это сделать. Литовская сторона утверждает, что обеспечивала мигрантов едой и питьём всё то время, что они находились на границе. Позже они всё же были возвращены в Беларусь.

Госпогранкомитет Беларуси также прокомментировал видео, утверждая, что физической силы к беженцам с белорусской стороны не применялась, и что мигранты сами стремились перейти в белорусской территории на литовскую. Ранее власти Минска неоднрократно обвиняли литовских пограничников в "бесчеловечном обращении с мигрантами". А в Вильнюсе говорят, что белорусская сторона используют фактор мигрантов как орудие давление на ЕС.