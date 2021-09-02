"Афганцам остается надеяться на лучшее": корреспондент Euronews передает из Кабула

"Перед афганским правительством, которое сформирует "Талибан", стоят огромные задачи. Во-первых, экономика страны практически разрушена. Если группировка не сможет в ближайшее время получить необходимую помощь, экономика рухнет окончательно", - передает Анелиз Боржес, корреспондент Euronews в Кабуле. "Чтобы этого не произошло, талибам потребуется получить международное признание, или хотя бы какую-то поддержку, чтобы в государство могли поступать деньги, медикаменты, и продовольствие. Для этих целей понадобится аэропорт, поскольку такого рода помощь, скорее всего, будет доставляться самолетами. "Талибан" обещает возобновить работу международного аэропорта в Кабуле в считанные дни.

Многое поставлено на карту для талибов, для страны и ее народа. В большинстве своем афганцы пытаются заниматься повседневными делами, но, по их словам, люди обеспокоены тем, что принесет им будущее. Они говорят, что помнят прошлое, что им трудно доверять группировке и что им остается только надеяться на лучшие времена при правлении талибов".