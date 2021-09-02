Афганистан: решение по составу правительства талибы объявят в ближайшее время

Афганцы ждут, когда захватившие власть талибы сформируют правительство. По словам представителя радикального движения "Талибан" Забихуллы Муджахида, сделать это планируется как можно скорее. Но Муджахид уже заявил, что женщин в новом кабинете не будет. Ряд информационных агентств сообщают, что решение по составу правительства талибы могут объявить 3 сентября.

Посредниками в общении талибов с внешним миром выступают Катар и Турция, в частности, по вопросу восстановления работы кабульского аэропорта.

Эту тему обсудили в Анкаре главы МИД Нидерландов и Турции.

"Мы и ранее выражали готовность взять на себя ответственность за безопасность как непосредственно воздушной гавани в Кабуле, так и в районе аэропорта. Сейчас "Талибан" в Афганистане и еще некоторые страны предлагают Турции сотрудничество, чтобы выполнить эту задачу", - сказал Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции.

В столице Катара Дохе провели переговоры министры иностранных дел Великобритании и Катара. Дипломаты так же обсуждали вопрос возобновления работы аэропорта в Кабуле и беспрепятственного выезда из Афганистана всех желающих.

Мухаммед бен Абдель Рахманом Аль Тани, глава МИД Катара: "Важно, чтобы талибы продемонстрировали свою приверженность обещанию обеспечить безопасные коридоры и свободу передвижения как для жителей Афганистана, так и для тех, кто желает покинуть страну. Мы взаимодействуем с талибами, а так же привлекаем Турцию, если она сможет оказать техническую помощь на этом фронте".

Тем временем власти Пакистана закрыли на несколько дней по соображениям безопасности контрольно-пропускной пункт "Спин-Болдак-Чаман" на границе с Афганистаном. На переходе поставлены заграждения. Об этом сообщил пакистанский министр внутренних дел Шейх Рашид Ахмад.