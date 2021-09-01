Владимир Зеленский посетил двух министров США

Ситуацию в Донбассе и проблемы безопасности в Азовском и Черном морях обсудил Владимир Зеленский с министром обороны США Ллойдом Остином. Встреча прошла в рамках первого официального визита президента Украины в Вашингтон.

Ранее глава Пентагона сообщил, что США выделят Киеву 60 млн долларов военной помощи — пакет, который включает в том числе поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Наша поддержка суверенитета Украины, её территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима. Мы снова призываем Россию завершить оккупацию Крыма и перестать вмешиваться в конфликт на востоке Украины. Мы продолжим поддерживать вас перед лицом российской агрессии», — заявил глава минобороны США Ллойд Остин.

Отметим, что в Москве неоднократно заявляли, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.

В ходе визита Владимир Зеленский также встретился с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. На переговорах президент Украины вновь затронул тему «Северного Потока — 2», при этом заявив, что российский газ — один из самых грязных в мире из-за выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также коррупции, шантажа и манипуляций со стороны России.

Вашингтон в свою очередь выразил готовность поддерживать энергетическую безопасность Украины, в то время как Киев проводит евроинтеграцию.

Главная встреча визита — переговоры двух президентов — должна состояться в среду. Ожидается, что Владимир Зеленский и Джо Байден обсудят дальнейшую финансовую помощь Украине, «Северный-Поток — 2» и вступление страны в НАТО.