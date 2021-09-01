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мир

Китай: патриотизм или новый культ личности?

 Кнарик Хачатрян
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Китай: патриотизм или новый культ личности?
Авторское право  Screenshot from AFP video
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Китайские школьники вернулись за парты, где их ждут новые учебники, щедро приправленные цутатами изречений лидера страны Си Цзиньпина и его фотографими. Коммунистическая партия стремится распространить идеи Си, чтобы "воспитать новое поколоение патриотов". Учащимся рассказывают о достижениях китайской цивилизации и роли Компартии в в борьбе с нищетой и пандемией. Уроки перемежаются также анекдотами из встреч Цзиньпина с простыми гражданами.

"Я думаю, это может помочь им понять государственные дела Китая, - говорит маркетолог Фан Минг. - В настоящее время он - лидер нашей страны, и ход его мыслей указывает путь, по которому идёт сейчас Китай, а также направление, в котором будет двигаться наше общество в будущем. Думаю, что будет хорошо, если наши дети это поймут".

Компартия КНР ведёт борьбу с тем, что называет "развращающим влиянием на молодежь", от видеоигр до зарубежных образовательных инструментов. Министерство образования включило идеологию Си в процесс обучения вплоть до магистратуры. Но всё начинается с начальной школы. В правительственном уведомлении о новой программе говорится, что учителя должны "сеять семена любви к партии, стране и социализму в молодых сердцах".

Учебники для детей старшего возраста углубляются в более сложные темы - такие, как аэрокосмическая промышленность и превращение родины в "современную великую социалистическую державу". Оценка по этому предмету войдёт в их выпускной аттестат и будет учитываться при определении среднего балла. Критики нововведения говорят о насаждении в Китае нового культа личности.