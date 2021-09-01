Встреча Байдена с Зеленским: о чем говорили президенты

Киев и Вашингтон по-прежнему выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2", рассматривая его как угрозу для европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в совместном заявлении по стратегическому партнерству Украины и США, принятом в рамках визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. На встрече, которая готовилась на протяжении двух лет, Зеленский и принимающий его хозяин Белого дома Джо Байден обсудили множество вопросов. В их числе энергетическая политика и экономическое сотрудничество.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Мы подготовили план, провели большую работу вместе с моей командой, потому что главная задача была - прийти и изменить нашу страну. Это план по трансформации украинской экономики, детально разработанный, и мы бы хотели поговорить о той роли, которую США могли бы сыграть в этой трансформации и экономическом возрождении нашего государства".

Джо Байден, президент США: "Соединенные Штаты остаются в полной мере привержены суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. США так же поддерживают евроатлантические устремления Украины. Мы оживляем стратегическое партнерство между нашими странами". Президент США напомнил, что одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму в 60 миллионов долларов.

В заявлении также говорится, что агрессия России, включая конфликты в Донбассе и захват Крыма, унесла более 14 тысяч жизней украинцев, дестабилизировала Европу и Черноморский регион и поставила под угрозу глобальный, основанный на правилах порядок. Москва отрицает причастность к конфликту на востоке Украины и заявляет, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.