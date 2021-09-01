Маас: Доха станет центром афганских миссий НАТО

Вашингтон и его союзники только начинают осознавать последствия вывода американских войск из Афганистана. Европейские страны готовятся к наплыву беженцев и пытаются нащупать будущие отношения с пришедшим к власти "Талибаном".

Такое мнение выразил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время визита в Доху, которая служила одним из центров поспешно организованной эвакуации.

Страны НАТО уже заявили, что столица Катара станет ключевой для их афганских миссий.

Все, кто вовлечен в этот процесс, осознают остроту проблемы, и понимают, что без международного сотрудничества невозможно будет справиться с этой чрезвычайно сложной ситуацией.[...] Я лично считаю, что переговоры с талибами невозможны, с одной стороны, потому что мы должны решать практические проблемы, такие как продолжение работы аэропорта, а с другой, потому что мы просто не можем позволить себе нестабильность в Афганистане Хайко Маас министр иностранных дел Германии

По словам Мааса, в первую очередь сейчас нужно помочь тем, кому удалось попасть в один из эвакуационных самолетов, но министр также предупредил, что Афганистану ближе к зиме грозит гуманитарная катастрофа, если мировое сообщество не окажет необходимую помощь местному населению.