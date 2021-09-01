Кипр защищается от нефтяного пятна

Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра пытаются защитить свои девственные пляжи от надвигающегося нефтяного пятна. У полуострова Карпасия на северо-востоке был установлен 400-метровый барьер.

Утечка произошла на тепловой электростанции в сирийском городе Банияс. Сообщается, что в море течением унесло 20 тысяч тонн нефти.

Власти Республики Кипр запросили в помощь со сбором нефти судно Европейского агентства морской безопасности.