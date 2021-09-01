Афганистан: бежать нельзя остаться
Не трудно представить, насколько рискуют те, кто остался в Афганистане. Мы скрываем личность этого человека. Он боится за свою жизнь, так как работал на подрядчика из США. Он как и многие не может выбраться из Кабула.
Басит и Рабия решили не дожидаться ответа. После получения аналогичных угроз, семья собрала то немногое, что смогла унести, и отправилась в опасное путешествие через границу в Пакистан. Там они до сих пор пытаются оформить запрос на предоставление убежища. Пока этого не произойдет, у них нет прав на проживание или медицинскую помощь. В то время как их второй ребенок должен вот-вот появиться на свет.
Некуда идти и не к чему возвращаться. Басит и Рабия спят перед регистрационным центром, где еще не осознают тяжесть их положения. Это будет их четвертая ночь на улице.