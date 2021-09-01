Скелет самого крупного трицератопса продадут на аукционе в Париже

Большой Джон приехал в Париж. Самый крупный трицератопс, который когда-либо жил на планете Земля, станет экспонатом в одной из галерей квартала Маре. Но только на полтора месяца: в конце октября скелет продадут на аукционе.

Динозавру — 66 миллионов лет. Ширина только его черепа достигает двух метров, а длина корпуса превышает все восемь.

Когда семь лет назад Большого Джона обнаружили в Южной Дакоте, его скелет был нетронутым на 60%. Остальные части трицератопса отреставрировали.

«Недостающие части заполнили пластиком. Это видно невооруженным глазом, если знаешь, что искать. Например, вот эта часть здесь. Особенно это заметно на ощупь, потому что камень — холодный, а пластик — теплый. Здесь — холодно, а там — теплее», — показывает аукционист Александр Жикейо.

Когда-то Большой Джон обитал на древнем острове-континенте Ларамидия, который простирался от современной Аляски до Мексики. Скелет дошел до наших дней в почти первозданном виде благодаря иловой грязи, в которой хорошо сохранился.

«Мы поняли, что эта травма — результат борьбы. Рог другого трицератопса атаковал Большого Джона сзади и пробил его череп», — говорит палеонтолог Иакопо Бриано.

Стоимость скелета трицератопса оценивается более чем в миллион евро.