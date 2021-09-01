Джо Байден — против «вечной войны» и «вечной эвакуации»: после окончательного вывода американских войск из Афганистана президент США обратился к нации, заявив, что военную кампанию в стране нельзя было продолжать бесконечно.

«Нам оставили несложный выбор: либо следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана, либо сказать, что мы остаемся и отправить на войну еще десятки тысяч военнослужащих. Таким был настоящий выбор: вывод войск или эскалация конфликта», — заявил президент США.

Джо Байден также ответил критикам, обвинявшим его в хаосе в аэропорту Кабула: по словам главы Белого дома, эвакуация из Афганистана прошла "чрезвычайно успешно": «Самое главное — в том, что 90% американцев, которые хотели уехать из Афганистана, смогли уехать. Для вывоза оставшихся там американцев — дедлайна нет. Мы взяли на себя обязательство вывезти их и вывезем, когда они этого захотят».

Что касается отношений с радикальным движением «Талибан», то у США есть рычаги воздействия на боевиков, отметил американский президент.

«Основной долг президента, по моему мнению, оборонять и защищать Америку. Не от угроз 2001-го года, а от угроз 2021-го и угроз завтрашнего дня. Таков главный принцип, стоящий за моими решениями по Афганистану».