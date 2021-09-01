"Одни трагедии, одни потери": Путин прокомментировал результат пребывания США в Афганистане

Талибы усиливают контроль за повседневной жизнью граждан Афганистана. Над страной, нависла угроза гуманитарной катастрофы. Из-за конфликта, засухи и пандемии, по данным ООН, 18 миллионов человек (а это почти половина населения государства) столкнулись с дефицитом продовольствия. Ситуацию в южноазиатской стране, которую недавно покинули американские военные, прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что невозможно ничего навязать извне.

Владимир Путин, президент России: "Двадцать лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались, можно сказать об этом, никого не обижая, "цивилизовывать" людей, которые живут там. А по сути - внедрять свои нормы и стандарты жизни.... в самом широком смысле этого слова, в том числе и политическую организацию общества. Результат - одни трагедии. Одни потери".

Тем временем европейские дипломаты активно контактируют с Катаром, который выступает посредником в переговорах с талибами по вопросу эвакуации из Афганистана людей, желающих покинуть страну. По итогам встречи глав МИД Катара и Нидерландов, Доха призвала талибов обеспечить "безопасный коридор" для вывоза мирных граждан.

После захвата власти талибами из Афганистана были эвакуированы более 123 тысяч человек - иностранные граждане и жители страны. Операция завершилась 31 августа. Между тем в Афганистане все еще остаются люди отчаянно пытающиеся уехать.