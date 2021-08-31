Европейское бюро ВОЗ поддержало бустерную вакцинацию

В ВОЗ обеспокоены ростом смертности от COVID-19 в Европе. По подсчетам организации, до 1 декабря 2021 пандемия может унести жизни более 236 тыс. человек.

Из-за новых данных в ВОЗ даже заявили, что бустерная доза — "не роскошь". И это несмотря на предыдущие призывы подождать с третьей прививкой.

"Главный приоритет — удостовериться в том, что самые уязвимые получили первую и вторую дозу. А потом, страны, где у людей снизился иммунитет, — где у пожилых людей снизился иммунитет к тяжелому заболеванию, — эти страны могут подумать о третьей дозе. Нам следует делиться вакциной с государствами, которые еще не до конца привили медицинских работников. Но в то же время мы должны следить за новыми данными.

Вакцинировать жителей бустерной дозой уже начала Венгрия, а Франция и Германия собираются делать это с сентября.

В ВОЗ также призвали европейские страны сделать вакцинацию обязательной для работников некоторых сфер и чаще прививать детей старше 12-ти лет.