Блинкен: миссия в Афганистане завершена

Салютом и стрельбой из автоматов отпраздновали талибы переход Афганистана под их полный контроль.

В ночь на вторник, почти на сутки раньше договоренности с радикальным движением "Талибан", последние американские самолеты покинули аэропорт Кабула. Военная миссия США, продолжавшаяся 20 лет, завершилась.

На последнем рейсе из захваченной боевиками страны вылетел посол США в Афганистане и дипломаты, руководившие эвакуацией. За последние недели американцы вывезли из страны более ста тысяч человек. Но уехать удалось далеко не всем. Кроме того, военные оставили талибам часть самолетов, вертолетов и другой военной техники. По неофициальным данным, её стоимость оценивается в 85 млрд долларов.

"Эта операция была во всех смыслах глобальной кампанией. Многие страны внесли свой весомый вклад в организацию воздушного моста. Они работали в аэропорту бок о бок с нами. Мы действительно благодарны им за поддержку. Рейсы военных самолетов США остановлены. Началась новая глава американского взаимодействия с Афганистаном. Теперь мы пойдем дипломатическим путем. Военная миссия завершена, началась новая, дипломатическая", — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По словам Блинкена, в Афганистане осталось не более 200 американских граждан. США приостановили свое дипломатическое присутствие в стране, бывшие сотрудники посольства в Кабуле будут работать на афганском направлении из Дохи.