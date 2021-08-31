Одесса: эхо сталинских репрессий

Украинские исследователи считают, что обнаруженные в Одессе массовые захоронения, в которых покоятся останки тысяч людей, относятся к периоду сталинских репрессий между 1937 - 1941 годами. На данный момент были найдены по меньшей мере 29 могильников с останками от 5 до 8 тысяч человек на участке площадью почти пять гектаров. Здесь также были обнаружены фрагменты одежды и обуви, патроны, гильзы и монеты.

Руководитель поисковой организации "Поиск-Днепр" Андрей Бижко: "Есть монеты 1938-39 годов. Мы не нашли монет более позднего выпуска, выпущенных в 1939-40 годах. Можно предположить, что эти монеты принадлежали тем, кто был похоронен в этих могилах".

В советское время на этом месте располагался спецобъект НКВД "Татарка". Украинские власти направили запросы в румынские, немецкие и российские архивы с просьбой помочь идентифицировать человеческие останки. Археологам также необходимо выяснить, были ли жертвы убиты на этом месте или же их тела перенесли в могилы после казни.

Татьяна Самойлова, украинский историк: "В каждой стране существуют подобного рода вещи или существовали ранее. Поэтому и наша работа имеет большое значение для многих стран. Люди должны видеть, что наша страна тоже стремится вот эти тяжелые страницы своей истории не закрывать, не прятать, а показывать всему миру. И это кроме всего наш долг перед теми, кто здесь погиб".

Считается, что идеологической основой сталинских репрессий стала так называемая концепция усиления классовой борьбы. Массовый характер они приобрели в 30-е годы. По разным оценкам, жертвами репрессий стали от сотен тысяч до нескольких миллионов человек.