Кира Ярмыш покинула Россию после оглашения приговора по "санитарному делу"

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш покинула Россию. Об этом сообщают сразу несколько источников ТАСС и "Интерфакса".

"Она вылетела из России в одно из сопредельных государств" - сказал собеседник агентства ТАСС, не уточнив иных деталей. По информации "Интерфакса", Ярмыш находится в столице Финляндии Хельсинки. Ни сама Ярмыш, ни её окружение пока не комментировали ситуацию.

16 августа Преображенский суд Москвы назначил Ярмыш полтора года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". 27 августа её защита оспорила решение, поэтому приговор в силу не вступил.

В течение назначенного срока ей запретили посещать места проведения массовых мероприятий, принимать в них участие и менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции (УИС). Её также обязали раз в месяц являться в УИС и не выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного госоргана.

В начале августа стало известно об отъезде из России еще одной соратницы Навального - Любови Соболь. За пять дней до отъезда суд и ей назначил полтора года ограничения свободы по тому же "санитарному делу". Защита политика оспорила это решение 13 августа.

Всего по "санитарному делу", кроме Ярмыш и Соболь, были задержаны 8 человек, в том числе брат Алексея Навального Олег, участника Pussy Riot Мария Алехина. Им вменили ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей). По версии следствия, они в интернете призывали людей выходить на акцию протеста, что создавало риски распространения коронавируса. Все они не признают свою вину.

"Санитарное дело" было заведено 23 января 2021 года, когда на улицы российских городов вышли несогласные с приговором Алексею Навальному.