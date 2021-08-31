"Народ боится талибов больше, чем коронавируса": Афганистан на пороге гуманитарной катастрофы

Ситуация с COVID-19 в Афганистане рискует еще больше усугубиться с приходом Талибана. Учитывая враждебное отношения движения к вакцинации, ВОЗ и медицинские эксперты опасаются, что страна столкнется с быстрым и неконтролируемым распространением коронавируса.

Талибы запретили вакцинацию на территории всех подконтрольных им районов еще в 2020 году. Но еще до их прихода к власти в стране не хватало медикаментов, больничных коек и отделений интенсивной терапии.

Канал Euronews поговорил с местными жителями.

— Меня зовут Сефатулла из провинции Каписа. Я хотел сделать ПЦР-тест - у меня болело горло, поднялась температура, меня знобило. Но "Талибан" закрыл все медучреждения и использует их только для своих бойцов. Медицина и сектор здравоохранения умерли с их приходом. Даже мои друзья перед эвакуацией из Афганистана не сделали тесты. А ведь это очень опасно для других. Мы должны заботиться о собственном здоровье и здоровье наших семей.

— Меня зовут Омид. Я жду результата ПЦР-теста. Не знаю, положительный или отрицательный. Но люди на улицах, и особенно сейчас, в этой кризисной ситуации не носят маски. Народ больше боится "Талибана", чем коронавируса. Это огромный риск, и заболевших много. Но контроля никакого нет.

Бывший министр здравоохранения Афганистана предупредил, что страна может превратиться в глобальную эпидемическую зону, если мировое сообщество не предпримет шаги по предотвращению надвигающейся гуманитарной катастрофы.